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【良品】PCE ダイハード
商品番号 E98890399417
商品名

【良品】PCE ダイハード
ブランド名 ゲーム
特別価格 税込 5,912 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。PCエンジン用ソフトダイハードの出品になります。全体的に状態は良いと思いますが、使用感のある擦れ傷はあります。その他は写真を見てご判断ください。丁寧に扱っていますが、自宅保管の中古品という事をご了承の上、ご購入お願い致します。初期動作確認済みです。レトロフリークによる動作確認となります。ネコポス専用箱に入れて発送致します。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/providence399494.html
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