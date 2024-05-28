【良品】PCE ダイハード

ご覧いただきありがとうございます。PCエンジン用ソフトダイハードの出品になります。全体的に状態は良いと思いますが、使用感のある擦れ傷はあります。その他は写真を見てご判断ください。丁寧に扱っていますが、自宅保管の中古品という事をご了承の上、ご購入お願い致します。初期動作確認済みです。レトロフリークによる動作確認となります。ネコポス専用箱に入れて発送致します。宜しくお願い致します。



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