NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ2021年の3月に購入しました。1枚目の画像にあるものが全てです！2枚目のように少し画面にへこみがありますが気にならない程度です。3枚目のようなケースが付きます。必要であれば保護シール貼った状態で発送します。アルコール除菌して発送します。何か質問があればコメントでお願いします！#任天堂#Nintendo



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