「セット販売です」入手困難、レアな(・¨ ●)スヌーピー写真集 2冊セットで

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商品詳細
1冊は、目立った汚れはありません2冊目は保存状態が悪く、画像でも、おわかり頂けるかと思いますが、カバーが上の部分破れてます
http://narcologia.ru/goods/browse185391.html
http://narcologia.ru/goods/rouge289110.html
http://narcologia.ru/goods/waveform522817.html
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