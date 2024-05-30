碧棺左馬刻痛バッグ/缶バッジ

販売方法···まとめ売り碧棺左馬刻痛バッグ、サンリオコラボのネームプレート(ばつ丸)と缶バッジです。バッグの中含め缶バッジ全てにカバーを付けてます。缶バッジ(カバンの中含め)38個2.3回外に持ち出して以降暗所にて保管素人保管のため神経質な方は御遠慮ください。ヒプノシスマイクヒプマイ碧棺左馬刻左馬刻サンリオばつ丸痛バッグネームプレート



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