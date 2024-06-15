プレイステーション3

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SONYPlayStation3CECHB00PS3の初期型です。動作確認済みです。CECHBの20GB付属品は、全て揃っています。内箱もあります。画像ご確認ください。外箱、本体、コントローラー共に比較的綺麗な状態だと思いますが、自宅保管の中古品であることをご理解の上、ご購入ください。取扱説明書等はかなり使用感あります。ご了承いただければ幸いです。color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY