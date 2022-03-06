【稀少】覆刻 瓶史 全9巻 36冊セット 昭和6年～14年

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商品詳細
西川一草亭編出版社瓢箪堂 求龍堂刊行年1974全9巻36冊揃 1974年～発行 昭和6～14年刊の履刻版 函にイタミあります。本紙に経年ヤケ多少ありますが、概ね良好で状態は良い方だと思います。古書であることをご理解いただき、ご購入下さい。
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