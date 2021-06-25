MEDICOM　TOY　MANUAL　VOLUME　Ⅲ

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商品詳細
永久保存版メディコムトイ設立20周年記念本＋デジタルブック2011年以降にリリースされた4000を超えるアイテムの全てを網羅した完全マニュアル！新品です。外のビニールが少し破けていますが、中の汚れはありません。定価5370円です。
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