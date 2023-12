Le Metamorphosis(1~4, 4冊) Ovid Nasone

Metamorfosi (Italian Edition) - Kindle edition by Ovidio Nasone ...

The Metamorphoses of Ovid

Les Métamorphoses (rist. anast. 1931). Ediz. illustrata: illustrated by Picasso

Ovid | Methamorphoseos vulgare | The Metropolitan Museum of Art

Written by Ovid | Le Trasformationi | The Metropolitan Museum of Art