LUNA SEA CROSS premium box

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商品詳細
FC限定のBlu-rayBOXになります。ライブCDが欠品しており、アルバム本体と2019.5.29フリーライブのBlu-rayの2枚のみの出品となります。Blu-rayは未開封ですが、中古扱いとさせていただきます。全体的に状態はいいと思いますのでぜひご検討いただければと思います。保存環境に喫煙者やペットはいません。、以下付属品です・豪華100ページ写真集・豪華ポスター・LUNASEAThe30thAnniversarySLAVE限定GIGatZeppTokyoスタッフパス
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