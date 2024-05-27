Air-J ポータブルソーラー充電器 AJ-SOLAR14W CF

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商品詳細
「Air-Jポータブルソーラー充電器AJ-SOLAR14WCF」ブランド名：Air-Jメーカー型番：AJ-SOLAR14WCF代表カラー：柄充電端子：USB出力：14w新品、未使用品です。自然災害が心配される今、いざと言う時に頼りになるアイテムです。又、キャンプの時にも頼りになると思います。#Air-J#スマホ/家電/カメラ#スマートフォン/携帯電話#バッテリー/充電器
http://narcologia.ru/goods/Adder491675.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral851432.html
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