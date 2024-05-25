【初版 帯付き 昭48年】師岡宏次　想い出の銀座

写真家・師岡宏次(1914-1991)が撮った銀座の写真集。彼の代表的な作品集『想い出の銀座(1973)』、『東京モダン(1981)』、『銀座残像(1982)』の内の一冊。戦前、戦中、戦後、そして刊行当時の現在までの銀座の風景が記録されている。装幀・レイアウト：師岡宏次印刷：東京印書館、東洋印刷製本：和田製本工業



想い出の銀座―師岡宏次写真集 (1973年)



想い出の銀座 師岡宏次写真集(師岡宏次 講談社) / (有)みなづき書房 ...



想い出の銀座 : 師岡宏次写真集



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想い出の銀座 : 師岡宏次写真集



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師岡宏次写真集「想い出の銀座」「想い出の東京」ゲラ原稿・青刷頁 ...



想い出の銀座 師岡宏次 -SO BOOKS



想い出の銀座 師岡宏次写真集



師岡宏次_写真作品集｜昭和初期〜戦後の東京の風景



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