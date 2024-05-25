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即購入⭕️Switch純正プロコン　カービィ風カスタムカラー
商品番号 X68287912365
商品名

即購入⭕️Switch純正プロコン　カービィ風カスタムカラー
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 5,000 円
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商品詳細

NintendoNINTENDOSWITCHPROコントローラー本体のみ動作良好の清掃済み中古プロコンに、新品のフェースプレート、バックプレート、ハンドルグリップ、各ボタン、サムスティックでカスタムしたカービィに寄せたカラーリングです。コントローラー認識色も変更いたしました。動作確認のため、スプラトゥーン3を１時間ほどプレイしています。非純正の充電ケーブル50cmを同梱しています。発送はゆうパケットプラスにて行います。発送方法の変更等、コメントにてご提示いただけましたら対応いたします。尚、ぬいぐるみは付属いたしません。各種ボタン反応◯左右スティック反応◯スティック調整◯ジャイロ操作◯振動機能◯無線接続◯有線接続◯充電機能◯充電ランプ点灯◯1〜4Pランプ点灯・点滅◯コントローラー更新◯アナログスティック有ゲームパッド形状:パッドゲーム機本体種類:NintendoSwitch伝送方式:無線振動機能有#任天堂#Nintendo#ニンテンドー
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