ボンバーマンビーダマン爆外伝CD

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商品詳細
当時ハマっていた、ボンバーマンビーダマン爆外伝のシングルCDです。後期OPのGOGO!爆外伝のCDは、日焼け、入れ物が半分に割れています。それ以外のCDは、問題無いと思います。#ボンバーマンビーダマン爆外伝#ボンバーマン#爆外伝#ビーダマン交渉可能です。
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