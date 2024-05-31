♪韓国ドラマOST『カノジョは嘘を愛しすぎてる』♪♪♪

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商品詳細
❣️韓国正規品ですのでご理解の方にお願いします。★廃盤品(絶版)となりますので、お値下げはごめんなさいm(__)m新品・未開封(1CD+Booklet・Polariod4種\u0026Stadingpaper1種)1.キツネちゃん-ジョイ(RedVelvet)2.大丈夫、私は(Feat.イ・ヒョヌ)-ジョイ(RedVelvet)3.大丈夫、僕は-Crudeplay4.Peterpan-Crudeplay5.最近あなたといったら-ジョイ(RedVelvet)6.Shinyboy-ジョイ(RedVelvet)7.星数えの夜-ホン・ソヨン8.昨日、今日、明日-ホン・ソヨン9.Inyoureyes-Crudeplay10.あなたを待ち方法-ジョイ(RedVelvet)11.私に通る道-ジョイ(RedVelvet)+その他…よろしくお願いします。
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