【CFI-1000A01】PS5 ディスクドライブ搭載モデル　本体

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商品詳細
プレイステーション5本体付属品揃っています。初期化済み。#ゲーム#GAME#PS5#本体#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#PS5本体#プレステ本体#プレイステーション5#ソニー#SONY#PlayStation5
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