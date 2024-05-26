800 The Content Cameo/コンテント家古代カメオコレクション

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商品詳細
TheContentFamilyCollectionofAncientCameos著者MartinHenig1990年発行出版 アシュモリアン美術館(イギリス・オックスフォード)ハードカバー28.4x22.5センチ厚さ 2.2センチ134ページ
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