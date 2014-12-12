【PS4】CUH-1100Aモデル ドラクエ メタルスライム エディション

SONYPlayStation4CUH-1100Aプレステ4本体ドラゴンクエストメタルスライムエディションです。color:グレイゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ箱と説明書がないのみなのでそのまま遊べる商品となっております。スレやキズ等はございますが、動作に問題ございません。画像1にあるものが全てとなりますコントローラーは別で購入したものになります。※画像の7～9のコントローラーは燃えていて汚れもかなりあります。一応セットからは外していますが必要であれば一緒につけさせていただきます。【その他】・中古品ですので写真には写らない軽いスレやキズがございます。・商品についてご質問等がございましたらお気軽にコメント下さい♪・基本的に1~2日での発送を心掛けていますが、仕事の都合上稀にお時間を頂くことがございます。その際はどうかご了承下さいますようお願い申し上げますm(__)m#プレイステーション4#Playstation4#ドラクエ



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