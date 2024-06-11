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- 【新品】ホールマーク スヌーピー ハロウィンぬいぐるみ
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商品詳細
ホールマークハロウィンぬいぐるみスヌーピー単３電池3個を入れると動きます。動きは、「ウォー」と叫びながら、身体を前後に動いて、両腕を曲げたまま前後させます。サイズ高さ33cm、奥行き18cm、幅20cm海外にて購入。新品未使用。電池は、付きません。ピーナッツスヌーピーウッドストックフィギュアオーナメントヴィンテージスヌーピー
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