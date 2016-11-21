ファイナルファンタジーVll アドベントチルドレン　ピーシーズリミテッド

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商品詳細
ファイナルファンタジーVllアドベントチルドレン ピーシーズリミテッド長期保管されていた物になります※セット物の使用はされておりません※保管期間も長かったため、段ボールに汚れ傷凹みがあります☆発送は『らくらくメルカリ便』を予定しております☆※梱包は現状の物を梱包材にて包装してのご発送をよていしております。※別段ボールに再度梱包をご希望の場合は、商品代金に幾らかプラスさせて頂ければご対応させて頂きます※18時までのご購入・お支払いで即日ご発送可能です※注：即日ご発送ご希望の場合はご購入後にメッセージにてお伝えくださいご質問、コメントはお気軽にどうぞ♪※ご納得の上で、ご購入ください※管理番号:TNO20230406
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