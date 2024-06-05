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希少！フジファブリック志村正彦上映會フライヤー、ポストカード、てくてくマップ他
商品番号 A46842693433
商品名

希少！フジファブリック志村正彦上映會フライヤー、ポストカード、てくてくマップ他
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

志村さん没後10年「FABBOXⅢ上映會」の時に頂いたリーフレット、ポストカード、てくてくマップです。その年の年末富士吉田を訪れた際に頂いた山梨新聞のコピーもお付けします。オマケとして富士吉田のショップバック付きです。(折れあり)大切に保管しておりました。だぶって所有していた為出品させて頂きます。#フジファブリック#志村正彦#富士吉田
http://narcologia.ru/goods/assessor276603.html
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