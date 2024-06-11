プレステ３　PlayStation3　PS3　CECH-3000B SSD

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当時FF14をプレイする為に購入し高速化の為にSSDに乗せ換えております。2年弱使用しPCを購入してからはDVD視聴に1か月程使用していました。使用頻度も少なくなり保管していましたが、引っ越しに伴い自室の整理を兼ねて出品致します。同梱物は画像の物が全てとなります。動作チェックは出品にあたり本体のバージョンアップとフォーマットを行ったのと、ゲームソフトが手元になかった為ＤＶＤ再生を試し、コントローラー共々正常動作を確認しました。目立った傷や不良等は見受けられませんが素人目の判断ですので年数の経った中古品であることご理解の上ご検討をお願いいたします。