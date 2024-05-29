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商品詳細
「ゲームボーイアドバンス/ブルー」定価:￥9800#ゲーム#本体#ゲーム機本体#OtherゲームボーイアドバンスSPの出品です。充電器と本体のセットです（箱や取説は付きません）動作確認済みです。毎回ではありませんが電源スイッチにクセが少しあり、1度でつかないことがありましたが、オンオフを繰り返しで対応できました。写真のように、スレ、傷は経年もあり見ていただいたとおりです。30年程前の物ですので、完全な保証はできません。
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