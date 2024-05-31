【サイン全巻初版帯】愛知千年企業 江戸時代 明治時代 大正時代編 全3巻

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「愛知千年企業江戸時代編幕末を生き抜いた名古屋商人に学ぶ」「愛知千年企業明治時代編『坂の上の雲』の時代を生き抜いた名古屋商人群像」「愛知千年企業大正時代編『大恐慌の次は震災』の時代を生き抜いた名古屋商人群像」北見昌朗中日新聞社定価:￥1619、1700、17002010年〜2016年全巻初版帯付き、江戸時代編のみサイン付き幕末を生き抜いた名古屋商人に学ぶ。幕末の尾張藩は破産状態。物価高騰、大地震、コレラ、洪水、戦争。世直しを求める民衆は「ええじゃないか」と踊り狂う。動乱のなかで、戦費調達を強いられながら、知恵を絞り、本業を守りながら、しぶとく、したたかに生きる名古屋商人。明治初頭、尾張藩の版籍奉還により下級藩士は職を失い、商人の時代が訪れた。日本政府は富国強兵を推進、日清・日露戦争が勃発する。激動のさなか、繊維業・材木業・呉服業・製造業などから頭角を現し、名古屋産業界の礎を築き上げた名古屋商人。欧州で第一次世界大戦が勃発。日本は戦争特需が舞い込んで空前の好景気。物価が暴騰し米騒動も。だが戦争が終わると大恐慌へ。山高ければ谷深し。そこに関東大震災。相次ぐ試練に見舞われながらも、闘い抜く名古屋商人。大正生まれの愛知の企業40社と、大正を彩る名古屋商人を一挙に紹介します。愛知県名古屋市を中心とした経営史。類書が少ない貴重な資料です。#北見昌朗#北見_昌朗#本#社会／経営#トヨタ