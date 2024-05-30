ストライダー スポーツモデル 12インチ　レッド

・月に数回、2年程使用しましたので、少し傷や汚れがありますが、まだまだ使用可能です。・使用時以外は室内または車内で、持ち運びバッグに入れて保管していました。・購入時の箱はありませんが、他の付属品は揃っています。・本体の他、持ち運び用バッグ、スタンドもお付けします。（不要であればコメントください。）・配送時はハンドル、サドルは外した状態でお届けします。



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