ストライダー スポーツモデル 12インチ　レッド

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商品詳細
・月に数回、2年程使用しましたので、少し傷や汚れがありますが、まだまだ使用可能です。・使用時以外は室内または車内で、持ち運びバッグに入れて保管していました。・購入時の箱はありませんが、他の付属品は揃っています。・本体の他、持ち運び用バッグ、スタンドもお付けします。（不要であればコメントください。）・配送時はハンドル、サドルは外した状態でお届けします。
http://narcologia.ru/goods/ordering615779.html
http://narcologia.ru/goods/protein263434.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle46366.html
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ストライダー スポーツモデル (STRIDER Sport) 12インチ 本体 レッド 日本正規品
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