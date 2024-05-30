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ストライダー スポーツモデル 12インチ　レッド
商品番号 A84324067724
商品名

ストライダー スポーツモデル 12インチ　レッド
ブランド名 ストライダー
特別価格 税込 2,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・月に数回、2年程使用しましたので、少し傷や汚れがありますが、まだまだ使用可能です。・使用時以外は室内または車内で、持ち運びバッグに入れて保管していました。・購入時の箱はありませんが、他の付属品は揃っています。・本体の他、持ち運び用バッグ、スタンドもお付けします。（不要であればコメントください。）・配送時はハンドル、サドルは外した状態でお届けします。
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