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任天堂ニンテンドー3DS ミスティピンク 本体
商品番号 B31237811216
商品名

任天堂ニンテンドー3DS ミスティピンク 本体
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊ニンテンドー3DS本体＊タッチペン＊2GBのSDカード＊とびだせどうぶつの森ソフト充電器は付いておりません。経年劣化等により小さい傷や汚れ、下画面の液晶が黄色く変色しております。(写真をご確認ください。)保護シートは貼ったままです。・動作確認済み・ソフト読み込み確認済み・本体初期化済み
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