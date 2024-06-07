任天堂ニンテンドー3DS ミスティピンク 本体

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商品詳細
＊ニンテンドー3DS本体＊タッチペン＊2GBのSDカード＊とびだせどうぶつの森ソフト充電器は付いておりません。経年劣化等により小さい傷や汚れ、下画面の液晶が黄色く変色しております。(写真をご確認ください。)保護シートは貼ったままです。・動作確認済み・ソフト読み込み確認済み・本体初期化済み
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