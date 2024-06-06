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たまごっち　説明書、ケース付き
商品番号 N88773131522
商品名

たまごっち　説明書、ケース付き
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※ご購入の際は必ずプロフィールをご一読ください。ご覧いただきありがとうございます。発売当時に新品で購入したもので、動作は未確認です。古いものですので、パッケージに傷みや汚れがあります。本体、説明書はきれいな状態です。ケースにも傷や汚れがあります。画像でご確認ください。現状のままのお渡しとなります。素人の自宅保管品ですので、ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。値下げ交渉OKです！
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