Newニンテンドー3DS LL ピンク×ホワイト

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商品詳細
「Newニンテンドー3DSLLピンク×ホワイト」任天堂定価:￥18800#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DSセット内容箱は袋に保管していましたのであまりダメージはありません。本体 画面上下には保護フィルムが貼ってあります。専用タッチペンARカード保証書取り扱い説明書下記は別途購入お願い致します。※充電器無し。ネットで600円USBなら400円ぐらいで購入出来ます。最安値あるかもしれませんが※microSDHC4GBカード無し。ソフト4本 どうぶつの森 ハッピーホームデザイナーとびだせ どうぶつの森ディズニー マジックキャッスルディズニー マジックキャッスル2本体、ソフトは全て初期化済動作：動作確認済みです。24時間以内発送可。自宅保管ですので神経質な方はご注意ください。状態：娘が使っておりましたので状態が良いです。また、画像の確認をお願いします。即購入⭕️※購入の方はコメントお願いします。
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