DC collectibles バットマン

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商品詳細
DCコレクティブルズのバットマンの中古品です。デザイナーシリーズでグレッグカプロ氏のデザインがもとになっています。パーツ等は画像の物のみとなっております。元々のフィギュアの特性に加え、中古品であるため塗装剥がれやパーツの緩み等見られるかもしれませんのでジャンク品扱いで了承される方のみご購入お願い致します。#DC#グレッグ・カプロ#コレクティブルズ#collectibles#バットマン#ジャスティスリーグ#アメトイ
http://narcologia.ru/goods/update115895.html
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