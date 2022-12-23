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●内容StrayKidsアルバム通常盤限定盤Cle:LEVANTER3冊(トレカなし)中表紙はリノヒョンジンリノバラ売りの場合、通常盤900円限定版5,500円●状態暗所にて保管しておりましたが、輸入品であり、また経年劣化もございますのでご了承いただける方のみでお願いいたします●発送方法水濡れ防止＋ぷちぷち補強即購入可StrayKidsストレイキッズスキズCDアルバム