グッチ ペーパーウェイト ティアンプリント 文鎮 未使用品

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GUCCIPaperweightwithTianPrint生産国MadeinItaly色水色マルチカラーサイズ高さ約5.5cm直径約10cm商品の状態未使用品になります。 掲載画像をご確認ください。 極力素手では触れてませんが、表面に指紋やホコリ等がある場合、箱に軽微な擦れ等ある場合はご了承ください。ご理解頂ける方に。グッチのステーショナリーアイテムの中のペーパーウェイトになります。Tian（天）プリントをあしらった大変趣きのある飽きのこないものだと思います。気にされる方や完品を求められる方は量販店にて購入されることをおすすめいたします。 細かな擦れ等見落としがある場合はご了承ください。あくまでも個人保管品になります。プロフィールのご一読をお願いいたします。送料購入代金に含まれます、送料無料になります。#GUCCI#HERMES#LOUISVUITTON種類...その他