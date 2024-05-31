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- 【引き取り限定】CASIO(カシオ) 61鍵盤 電子キーボード CTK-2550
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商品詳細
CASIOCTK-2550約3年前に購入しました。息子が1年ほど使用しましたが、その後は自宅保管です。目立ったキズはありませんが子供が使用していましたのでご理解いただける方によろしくお願いいたします。アルコール消毒済み動作確認済み付属品：譜面台 電源アダプター 楽譜集商品名：CASIO(カシオ)61鍵盤電子キーボードCTK-2550サイズ：946×307×92mm重量：3.3kg出品者は・非喫煙者・ペットなし東京都千代田区神田駅付近に直接取りにきて頂ける方に限ります。購入時の箱に梱包してお渡しします。らくらくメルカリ便を希望の場合は1800円プラスで対応させていただきます。#CASIOCTK_2550
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CASIO(カシオ) 61鍵盤 電子キーボード CTK-2550 [ベーシック]
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CTK-2550 | ベーシックキーボード | 電子楽器 | CASIO
CTK-2550 | ベーシックキーボード | 電子楽器 | CASIO
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