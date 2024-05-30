ロックマン 初代 ファミコン ソフト ROCKMAN CAPCOM

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長年自宅で保管されていたため出品します。動作確認はしておりません。箱あり、取説なし中古品、自宅保管の為、保管時の汚れ等ご了承ください。神経質な方、細かいことを気にされる方は購入をご遠慮ください。素人撮影の為、光の加減で色味が変わることがあります。ご了承ください。喫煙者、ペットはおりません。梱包は簡易包装です。