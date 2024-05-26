PS5 ディスクドライブ版

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※必ずプロフィールをお読みください。付属品は画像に写っているものが全てです。中古品です。PS5ディスクドライブ版CFI-1200AE33101XX710585815動作確認済み使用感があり、細かいキズや汚れなどあります。中古品にご理解のない方、神経質な方、完璧をお求めの方にはお勧め致しません。バラ売りはしておりません。写真、商品説明、プロフィールから判断できる事にコメントを頂いても返信致しません。値下げ交渉は受けておりませんので返信致しません。ご了承の上お買い求めください。C55000M2310-5