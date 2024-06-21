プレイステーション5

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商品詳細
新品PlayStation5本体CFI-1200A01通常版PS5即決可能であればお気持ち程度のお値下げ致します。【新品・未使用】PlayStation5プレイステーション５ 本体ディスクドライブ搭載モデルPS5CFI-1200A01PlayStation5CFI-1200A01ブランド：ソニー・インタラクティブエンタテインメントPlayStationパッケージ種類：通常版セット内容：本体のみ色：ホワイト系Amazonで購入しました！日曜日発送します！※商品状態未開封品のため動作確認はしておりません。・初期不良等はメーカーへ直接お問合せください。・すり替え防止のため返品返金は対応致しません。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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