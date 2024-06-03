【レア】ネオジオ　クイズ大捜査線 ROM

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商品詳細
NEO-GEOのクイズ大捜査線、ROM版です。ROMと取説は綺麗ですが、30年ほど前の製品ですので外装に若干のダメージ（側面ラベル、角）があります。写真参照ください。#SNK#レトロゲーム
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