

M3718○江戸明治和本等＞女用文浜真砂（鱗形屋板・題簽付美本）往来物 ... M3718○江戸明治和本等＞女用文浜真砂（鱗形屋板・題簽付美本）往来物 ...



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●江戸明治和本●女用文浜真砂（鱗形屋板・題簽付美本）【判型】大本1冊。収録順に縦264粍。【作者】不明。【年代等】宝暦頃刊。［江戸］鱗形屋孫兵衛板。【備考】分類「往来物」。『女用文浜真砂（鱗形屋板）』は、「馳走の礼状」「御機嫌伺い状」「花の贈り物の礼状」「花見誘引状」「新年状」、その他五節句祝儀状など21通を収録した女用文章。大字・3-4行・所々付訓で記す。前付に「女風俗教訓図」「女千代のたから」「教訓歌」、頭書に「女諸礼」「女中文かくことばのならひ」「女所業（てわざ）之部」「女ことばよしあし」等を掲げるが、これらの付録記事は享保元年刊『女大学宝箱』や享保15年刊『女中庸瑪瑙箱』の影響を多分に受けている。なお、本書は江戸後期刊『福寿百人一首宝箱』中にも合綴されている。★原装・題簽付・状態概ね良好。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。