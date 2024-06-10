Nana 全巻【1巻〜21巻】初版あり

矢沢あいNANA全巻セット【1巻〜21巻】中古で購入しましたが、1巻のみ読んで他の巻は読まずに保管しておりました。比較的、綺麗な状態だと思います。状態につきましては3.4枚目を確認お願い致します。3巻~7巻、21巻が日焼けしております。7~10巻、12~21巻は初版です。即購入可能⭕️#矢沢あい#矢沢_あい#本#コミック／コミック



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