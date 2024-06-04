機動戦士ガンダム　公式百科事典　サンライズ監修

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商品詳細
※8月1日値下げしました。→4500円※7月26日値下げしました。5500円→5000円ガンダム公式百科事典U.C.0079～0083公式百科事典講談社写真撮影のため、開封しただけなので未使用品です。TVボードの引き出し保管していました。輸送専用段ボールはスレ傷が等がありますが、中身は傷や汚れは確認できません。輸送専用段ボールを別の段ボールで梱包して発送致します。写真4枚目にあるように、黄色とオレンジのインデックス（目次のような栞のようなもの)が2枚付属しています。未使用ですが素材上、経年劣化ため、少しだけベタついていることを確認しています。以外、引用。旧世紀に綴られた「未来の歴史」がここにある。製作期間3年掲載画像2500索引項目6600本体重量3.5kg本文情報量160万字皆川ゆか/サンライズ定価:￥16,500百科辞典百科事典
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