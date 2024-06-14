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PS3 CECH-2000A 本体　付属品　ソフト付き
商品番号 B13770092359
商品名

PS3 CECH-2000A 本体　付属品　ソフト付き
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 8,499 円
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商品詳細

【値下げ可】SONYPlayStation3CECH-2000Acolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3PS3本体CECH-2000A電源ケーブルコントローラー2個おまけソフト4枚付きです！付属品は写真でご参照ください。動作確認済使用期間が短く綺麗だと思います。自宅保管、中古のため少し汚れなどあるかもしれません。※中古品ご理解頂ける方のみでよろしくお願いいたします。#ソニー#SONY#ps3#Playstation3#プレイステーション3#プレステ3#cech-2000a#プレステ
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