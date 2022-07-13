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未開封新品 ファイナルファンタジー7 FF7 WATA 9.8
商品番号 U53431259278
商品名

未開封新品 ファイナルファンタジー7 FF7 WATA 9.8
ブランド名 スクウェアエニックス
特別価格 税込 43,500 円
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商品詳細

WATAによるパーフェクトゲーム採点9.8は完璧な状態の非常に稀なグレードです。PerfectgamegradedbyWATA9.8istheaveryraregradeforperfectcondition.
http://narcologia.ru/goods/protein160134.html
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