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テミン TAEMARI \u0026 GGUNG ぬいぐるみ セット
商品番号 X73666657618
商品名

テミン TAEMARI \u0026 GGUNG ぬいぐるみ セット
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 5,200 円
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商品詳細

TAEMINPUFFYTAEMARI+GGUNGSET-TAEMARI\u0026GGUNG・新品未開封・即購入OKコンビニ払いの方はいつ頃支払いか購入後、教えてください。(今のところ値下げは考えておりません)商品:パフィーぬいぐるみ2pcs、帽子2pcs、ARボイスカード1pc素材:POLYESTERサイズ:DOLLS-HEIGHT125HAT-WIDTH87、94(mm)※ARボイスカードはSMTOWNARというアプリをスマホに取り込んでから、使用できます。海外製品ですので、初めからキズや凹み等ついてることがございます。完璧を求める方はご遠慮ください。SHINeeSHINeeトレカSHINeeグッズTAEMINWANTTAEMINNEVERGONNADANCEAGAINTAEMINトレカテミントレカテミンジョンヒョンキーオニュミンホTAEMINテミングッズ
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