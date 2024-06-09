テミン TAEMARI \u0026 GGUNG ぬいぐるみ セット

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商品詳細
TAEMINPUFFYTAEMARI+GGUNGSET-TAEMARI\u0026GGUNG・新品未開封・即購入OKコンビニ払いの方はいつ頃支払いか購入後、教えてください。(今のところ値下げは考えておりません)商品:パフィーぬいぐるみ2pcs、帽子2pcs、ARボイスカード1pc素材:POLYESTERサイズ:DOLLS-HEIGHT125HAT-WIDTH87、94(mm)※ARボイスカードはSMTOWNARというアプリをスマホに取り込んでから、使用できます。海外製品ですので、初めからキズや凹み等ついてることがございます。完璧を求める方はご遠慮ください。SHINeeSHINeeトレカSHINeeグッズTAEMINWANTTAEMINNEVERGONNADANCEAGAINTAEMINトレカテミントレカテミンジョンヒョンキーオニュミンホTAEMINテミングッズ
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