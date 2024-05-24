Blue Baby Bottle コンデンサーマイク ブルーマイクロフォン

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商品詳細
◾️商品BlueBabyBottle◾️メーカーBlueMicrophones◾️付属品マイク本体専用木箱ポップガード(未使用)ショックマウントホルダー2014年に新品で購入し数回自宅で使用しました。使用しなくなってからは自宅で保管していました。動作確認済みですが、あくまで中古品であり素人検品ということをご考慮の上ご購入くださるようお願いいたします。木箱及び元箱には傷汚れがあります。おまけとしてキャノンケーブルもお付けいたします。#コンデンサーマイク
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