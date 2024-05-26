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GBA ゲームボーイアドバンス　ブレスオブファイア　セット
商品番号 L22585985491
商品名

GBA ゲームボーイアドバンス　ブレスオブファイア　セット
ブランド名 ゲームボーイアドバンス
特別価格 税込 14,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらCAPCOMカプコン　GBAゲームボーイアドバンスソフトブレスオブファイアのセットになります。・ブレスオブファイア　竜の戦士・ブレスオブファイア2　使命の子こちらで収集のため購入したのですが、断捨離のため泣く泣く出品致しました。画像をご確認の上ご購入のほど宜しくお願い致します。※本体は売りものではありません。古い商品のため美品・完品をお求めの方、神経質な方はご遠慮ください。バラ売りは考えておりません。ご了承下さいませ。売れなければ徐々にお値下げしていく予定ですので、お値下げ交渉はご遠慮願います。※即購入OKです。#ゲームボーイアドバンス#GBA#カプコン#CAPCOM#RPG#ブレスオブファイア#激レア
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