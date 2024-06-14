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- いのまたむつみ ゴールドリーフ ミクスドメディア 8/140 アールビバン 版画
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商品詳細
いのまたむつみゴールドリーフミクスドメディア8/140アールビバン版画です。箱にいれて保管していたお品物です。状態はよいと思います。ただ裏面にしみはあります。念のためクリーニングはさせていただきました。作品保証書、箱はあります。箱はきずはあります。額のサイズは、79×59センチです。よろしく御検討ください。
http://narcologia.ru/goods/forthcoming220492.html
http://narcologia.ru/goods/message336827.html
http://narcologia.ru/goods/Adder214975.html
いのまたむつみ ゴールドリーフ ミクスドメディア 8/140 アールビバン 版画
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