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いのまたむつみ　ゴールドリーフ　ミクスドメディア　8/140　アールビバン　版画
商品番号 W14606802880
商品名

いのまたむつみ　ゴールドリーフ　ミクスドメディア　8/140　アールビバン　版画
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 21,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

いのまたむつみゴールドリーフミクスドメディア8/140アールビバン版画です。箱にいれて保管していたお品物です。状態はよいと思います。ただ裏面にしみはあります。念のためクリーニングはさせていただきました。作品保証書、箱はあります。箱はきずはあります。額のサイズは、79×59センチです。よろしく御検討ください。
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