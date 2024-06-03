ロールアップピアノ　88鍵　one tone ワントーン　OTR-88

ご覧くださりありがとうございます♪◎収納・持ち運びに便利な鍵盤がクルクル巻けるロールアップピアノです。◎スピーカー内蔵で充電池駆動なので場所を選ばずどこでもプレイ可能です。こちらのモデルには標準でサスティンペダルが付属しておりますのでより本格的な演奏を楽しめます。充電式でどこでもコンパクトに持ち運びが出来ますので便利です。使用回数は7,8回程度ですが、使用した物です。また、アルコールで拭いておりますが、埃が付着しやすい素材ですので、その他細かな事が気になる方はご購入をご遠慮下さい。定価：¥12000程付属品は全て揃っております。動作確認済み初心者の方にオススメです。発送は簡易包装になります。何かありましたら質問よりコメントお願い致します。購入者の方優先になりますのでご了承ください。他サイトでも出品しておりますので売り切れの際はご容赦ください。よろしくお願い致します。鍵盤数:88トーン数:128リズム数:100本体重量:約1,250g充電時間:3時間駆動時間:約5*6時間付属品:充電/MIDI用USBケーブル、日本語マニュアル、サスティンペダルOTR-88キョーリツコーポレーション#キョーリツコーポレーション#OTR_88アクセサリー···充電ケーブル、ペダル、説明書



ONETONE ワントーン ロールピアノ (ロールアップピアノ) 88鍵盤 スピーカー内蔵 充電池駆動 トランスポーズ機能搭載 MIDI対応 OTR-88 [サスティンペダル/日本語マニュアル付属]



onetone OTR-88 ロールアップピアノ 88鍵盤 ワントーン 【 二子玉川ライズ・ショッピングセンター店 】



Amazon | ONETONE ワントーン ロールピアノ (ロールアップピアノ) 88 ...



onetone OTRP-88 ロールアップピアノ88鍵 ワントーン 【 ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店 】



Amazon | ONETONE ワントーン ロールアップピアノ 88鍵盤 OTR-88 ...



ONETONE OTR-88 ロールアップピアノ88鍵盤〈ワントーン〉-楽器de元気



ONETONE ワントーン ロールピアノ (ロールアップピアノ) 88鍵盤 スピーカー内蔵 充電池駆動 トランスポーズ機能搭載 MIDI対応 OTR-88 [サスティンペダル/日本語マニュアル付属]



ロールアップピアノ｜ONETONE 国内公式サイト



ONETONE OTRP-88ワントーン ロールアップピアノ ロールピアノ ...



ONETONE ワントーン ロールピアノ (ロールアップピアノ) 88鍵盤 スピーカー内蔵 充電池駆動 トランスポーズ機能搭載 MIDI対応 OTR-88 [サスティンペダル/日本語マニュアル付属]



ONETONE ワントーン ロールピアノ (ロールアップピアノ) 61鍵盤 ...



ONETONE ワントーン ロールピアノ (ロールアップピアノ) 88鍵盤 スピーカー内蔵 充電池駆動 トランスポーズ機能搭載 MIDI対応 OTR-88 [サスティンペダル/日本語マニュアル付属]



onetone OTR-61 ロールアップピアノ 61鍵盤 ワントーン 【 イオン ...



ヨドバシ.com - ONETONE OTR-88 [ONETONE（ワントーン） ロールピアノ ...



ロールアップピアノ｜ONETONE 国内公式サイト