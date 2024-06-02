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ゲームキューブ本体　ポケモンXD　コントローラー×2個セット
商品番号 M28588200805
商品名

ゲームキューブ本体　ポケモンXD　コントローラー×2個セット
ブランド名 ニンテンドーゲームキューブ
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★即日配送致します。ゲームキューブ本体ポケモンXD闇の旋風　ダークルギア　セット★本体、コントローラー、ソフトの動作に問題ございません。【付属品】★お手元に届き次第、追加購入無しで遊んで頂けるセットです。対戦プレイも可能です。ポケモンXDソフト、コントローラー×2AVケーブル、電源コード、メモリーカード(59ブロック)プチプチに包んで、緩衝材を入れて段ボールにて発送致します。
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