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矢沢永吉(特製大型パネル)木製
商品番号 F58813726875
商品名

矢沢永吉(特製大型パネル)木製
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 19,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

矢沢永吉　ビッグパネル・キスミプリーズ　縦96cm×横86cm　表ビニールカバーに少し破けあり　写真にて確認してください。☆大型サイズの為(横4本縦3本)の木製　となります。☆かなり大きいパネルの為飾るスペー　スが必要となります。♪矢沢ファン必須アイテム♪大型サイズの為梱包・発送たのメル　便にて発送となります。商品パネル代¥42000送料代　　　¥5000となります。
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