矢沢永吉(特製大型パネル)木製

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商品詳細
矢沢永吉 ビッグパネル・キスミプリーズ 縦96cm×横86cm 表ビニールカバーに少し破けあり 写真にて確認してください。☆大型サイズの為(横4本縦3本)の木製 となります。☆かなり大きいパネルの為飾るスペー スが必要となります。♪矢沢ファン必須アイテム♪大型サイズの為梱包・発送たのメル 便にて発送となります。商品パネル代¥42000送料代 ¥5000となります。
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