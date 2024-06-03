ネオジオポケット本体☆迷彩カラー☆ソフトセット

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☆ネオジオポケットとソフトセットです。しばらく押入れにしまってあったため本体外装は綺麗です。☆起動確認済み☆ゲーム作動確認済み☆音量正常確認済み☆キングオブファイターズＲ2ソフト付き☆電池は付きません！写真のようにボタン電池蓋に凸凹のキズがありますが、蓋は開きます。補助電源の確認はしていません。当時物のためジャンクで購入お願い致します。＃ネオジオ＃ネオジオポケット＃ネオジオポケット本体＃ネオジオポケットカラー＃ネオジオポケットソフト＃レトロゲーム＃ゲーム＃ソフト＃キングオブファイターズ＃ネオジオ本体