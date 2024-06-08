矢沢永吉DVD WILD HEART CONCERT TOUR 1996

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商品詳細
矢沢永吉さんのdvdです。ケースにスレ等ございます。収録内容1.INTRODUCTION2.You3.BIGBEAT4.TAKEITTIME5.早冬の気配6.グッド・タイム・チャーリー7.逃亡者8.GOODLUCK!!9.ニューグランドホテル10.ラスト・シーン11.WonderfulLife12.MARIA13.愛はナイフ14.危ない天使15.少年・パートⅢ16.世話がやけるぜ17.ILOVEYOU,OK18.もうひとりの俺19.バイ・バイ・サンキュー・ガール20.苦い雨21.止まらないHa～Ha22.AnytimeWoman23.トラベリン・バス24.長い旅12000
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