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- 【海外限定】ミッキー ミニー ラフ画 2点 絵画 インテリア おしゃれ
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商品詳細
商品ページをご覧いただき誠に有難うございます♪こちらは①\"Mickey'sSurpriseParty\"1939FilmFramedVTGStorySketchofMinnieMouse②ミッキーの巨人退治\"TheBraveLittleTailor\"1938のスケッチラフ画 イラストになります。サイズ（約）絵画:横35.5cm×縦28cm額縁:40cm34.5cm分かりやすいようにiPadを比較に配置しております。こちらは2点物となります。大変珍しい物でアメリカなどの海外サイトでは購入できますが日本ではかなり珍しいと思います♪お部屋のインテリアなどにいかがでしょうか？
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